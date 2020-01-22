VALVERDE: TENTANO DI RUBARE UN BANCOMAT FACENDOLO ESPLODERE MA FALLISCONO PER L’INTERVENTO DEI CC

Colpo fallito nella notte a Valverde, dove l’intervento dei Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania ha costretto i malviven...

Colpo fallito nella notte a Valverde, dove l’intervento dei Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania ha costretto i malviventi, che volevano far esplodere lo sportello bancomat della filiale del BPM di corso Vittorio Emanuele III°, a fuggire a mani vuote.

L’allarme è scattato alle ore 03:20 circa.

I militari sono arrivati sul posto a sirene spiegate. I ladri sono stati costretti ad abbandonare sul posto sia la “marmotta” (viene così definita in gergo) contenente l’esplosivo, nonché le due autovetture utilizzate per il colpo, una Lancia Y e una Fiat Bravo, entrambe risultate rubate.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Catania che stanno ponendo in sicurezza l’ordigno, per poi lasciare spazio agli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche che si porranno alla ricerca di impronte e tracce utili alle indagini.