VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN TRAZZERA QUOTA MILLE A CASTIGLIONE DI SICILIA

Da mezzogiorno di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Linguaglossa, è impegnata per un vasto incendio di vegetazione e sterpaglie sul quale sta operando anche personal...

A cura di Redazione 17 agosto 2019 18:44

Condividi