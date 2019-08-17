95047

VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN TRAZZERA QUOTA MILLE A CASTIGLIONE DI SICILIA

17 agosto 2019 18:44
Da mezzogiorno di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Linguaglossa, è impegnata per un vasto incendio di vegetazione e sterpaglie sul quale sta operando anche personale della Forestale.

Presenti anche militari dell’Arma dei Carabinieri.

Due elicotteri antincendi hanno effettuato molteplici lanci a supporto delle personale impegnato a terra.

Al momento, circa 20 ettari di terreno sono stati interessati dalle fiamme.

Alcune villette, per fortuna senza persone presenti all’interno, sono state protette dalle fiamme e salvaguardate dal personale dei vigili del fuoco intervenuto.

 

 

 

 

