VASTO INCENDIO DI STERPAGLIE IN TRAZZERA QUOTA MILLE A CASTIGLIONE DI SICILIA
Da mezzogiorno di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Linguaglossa, è impegnata per un vasto incendio di vegetazione e sterpaglie sul quale sta operando anche personale della Forestale.
Presenti anche militari dell’Arma dei Carabinieri.
Due elicotteri antincendi hanno effettuato molteplici lanci a supporto delle personale impegnato a terra.
Al momento, circa 20 ettari di terreno sono stati interessati dalle fiamme.
Alcune villette, per fortuna senza persone presenti all’interno, sono state protette dalle fiamme e salvaguardate dal personale dei vigili del fuoco intervenuto.