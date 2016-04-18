Da venerdì ospedali in “rosa”: visite gratis per le donne in 170 strutture

Per la prima giornata nazionale della salute della donna, venerdì prossimo, 22 aprile, più di 170 ospedali in Italia apriranno le porte fino al 28 aprile successivo a visite e consulti clinici gratis....

Ecco l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti all'iniziativa e le modalità di prenotazione:

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Ospedale Speciale di Maternità S. Bambino Via Tindaro, 2

Specialità: Ginecologia e Ostetricia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 23/04/2016 - 26/04/2016

Titolo: ginecologiche + pap test + ecografie ginecologiche

Ulteriori Informazioni: sabato 23 Aprile visite ginecologiche + pap test martedì 26 aprile ecografie ginecologiche

Orario: 08:00 - 12:00

Luogo: Ospedale Santo Bambino, via tindaro 2 catania Blocco B piano 3 (di fronte l'ascensore)

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095-7435520

Note sulla prenotazione obbligatoria: le prenotazioni si effettuano tutti i giorni dalle 10 alle 13

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Presidio Ospedaliero G. Rodolico Via Santa Sofia, 78

Specialità: Endocrinologia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 22/04/2016 - 26/04/2016 - 28/04/2016

Titolo: endocrinologica

Ulteriori Informazioni: 3 giornate ambulatoriali dedicate allo screening della patologia tiroidea nelle donne. Verranno effettuate 15 visite nei giorni di 22 e 26 Aprile e giorno 28 aprile 30 visite (15 mattina-15 pomeriggio )

Orario: 08:30 - 14:00

Luogo: Ambulatori di Endocrinologia - Padiglione 4 piano 2

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: xxxxxx

Note sulla prenotazione obbligatoria: prenotazione tramite mail: [email protected] Si riceverà mail di risposta con ulteriori informazioni e appuntamento dedicato

Specialità: Dietologia e Nutrizione clinica

Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione

Data: 26/04/2016

Titolo: L'alimentazione della donna nelle varie fasi della vita (pubertà-menopausa-terza età)

Ulteriori Informazioni: Aperto a donne di tutte le età

Orario: 15:30 - 17:30

Luogo: Padiglione 2 - Aula Piano 2°

Prenotazione obbligatoria: No

Specialità: Oncologia

Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione

Data: 27/04/2016

Titolo: Nuove metodiche nella Prevenzione del Carcinoma della Mammella

Ulteriori Informazioni: Aperto a tutte le donne

Orario: 17:00 - 19:00

Luogo: Aula A. Mazzeo pad.16 Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele via Plebiscito 628 Catania

Prenotazione obbligatoria: No

Casa di Cura Gretter Lucina Via Mancini Battaglia 5

Specialità: Diabetologia, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina della riproduzione, Senologia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 22/04/2016 - 23/04/2016 - 26/04/2016 - 27/04/2016 - 28/04/2016

Titolo: ginecologia e pap test, diabetologia, endocrinologia, medicina della riproduzione

Ulteriori Informazioni: per la ginecologia età prevista 20-70 aa, la diabetologia si rivolge a pazienti che non seguiti già da un diabetologo, l'endocrinologia prevede lo screening della tiroide in particolare le donne in gravidanza, la medicina della riproduzione prevede intanto un colloquio.

Orario: 12:00 - 18:00

Luogo: catania

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 3396810477

Note sulla prenotazione obbligatoria: basta inviare un sms specificando la parola onda e il tipo di visita

Specialità: Medicina della riproduzione

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 22/04/2016 - 23/04/2016

Titolo: colloquio

Ulteriori Informazioni:

Orario: 12:00 - 17:00

Luogo: catania

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 3396810477

Note sulla prenotazione obbligatoria: tramite sms specificando la parola ONDA

Specialità: Ginecologia e Ostetricia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 27/04/2016

Titolo: visita e pap test

Ulteriori Informazioni:

Orario: 12:00 - 17:00

Luogo: catania

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 3399681077

Note sulla prenotazione obbligatoria: tramite sms specificando la parola ONDA

Specialità: Endocrinologia

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 28/04/2016

Titolo: screening della tiroide con particolare attenzione alle donne in gravidanza

Ulteriori Informazioni:

Orario: 12:00 - 17:00

Luogo: catania

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 3396810477

Note sulla prenotazione obbligatoria: tramite sms specificando la parola ONDA

Specialità: Diabetologia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 28/04/2016

Titolo: endocrinologia

Ulteriori Informazioni: rivolta a pazienti che non sono già seguiti dal punto di vista diabetologico

Orario: 12:00 - 17:00

Luogo: catania

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 3396810477

Note sulla prenotazione obbligatoria: Tramite sms specificando la parola ONDA

Humanitas Centro Catanese di Oncologia Via V.E. Da Bormida 64

Specialità: Senologia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 23/04/2016

Titolo: senologica

Ulteriori Informazioni: Le visite sono rivolte a donne di età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Si consiglia di esibire eventuali esami diagnostici precedenti. Sarà possibile, ove ritenuto necessario dal medico che effettuerà la visita, fare anche un'ecografia mammaria.

Orario: 09:00 - 12:00

Luogo: Edificio B, piano IV

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 09573390107

Note sulla prenotazione obbligatoria: Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando tutti i giorni dalle 9 alle 12.

Specialità: Ginecologia e Ostetricia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 23/04/2016

Titolo: Ginecologica

Ulteriori Informazioni:

Orario: 09:00 - 12:00

Luogo: Edificio B, piano IV

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 09573390611

Note sulla prenotazione obbligatoria: Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17

Specialità: Endocrinologia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 23/04/2016

Titolo: Tiroide

Ulteriori Informazioni: Si consiglia alle pazienti di esibire eventuali esami tiroidei e/o ecografia della tiroide già in loro possesso. In ogni caso, se ritenuto necessario dal medico che effettua la visita, sarà possibile effettuare un'ecografia della tiroide

Orario: 09:00 - 12:00

Luogo: Edificio B, piano IV

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 09573390611

Note sulla prenotazione obbligatoria: Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17

Specialità: Oncologia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 23/04/2016

Titolo: oncologica

Ulteriori Informazioni:

Orario: 09:00 - 12:00

Luogo: Edificio B, piano IV

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 09573390654

Note sulla prenotazione obbligatoria: Le prenotazioni possono essere effettuate dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 15.00

Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima Via Palermo 636

Specialità: Endocrinologia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 18/04/2016 - 19/04/2016 - 26/04/2016

Titolo: visite di Endocrinologia Ginecologica

Ulteriori Informazioni: a donne con disturbi del ciclo mestruale o con problemi di irsutismo o iperandrogenismo 16/4/2016 POSTI ESAURITI

Orario: 12:00 - 14:00

Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima Torre C -piano -1 Ambulatorio D - Drssa G. Padova/Drssa G. Borzì

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 348/4145814

Note sulla prenotazione obbligatoria: telef LUN GIO VEN ore 13:00-14:00 oppure per mail [email protected] visite gratuite

Specialità: Oncologia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 18/04/2016 - 19/04/2016 - 26/04/2016

Titolo: visita oncologica

Ulteriori Informazioni: a tutte le donne affette o con pregressa neoplasia mammaria o ginecologica

Orario: 14:00 - 16:00

Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima Torre Centrale piano 1 ambulatorio C Dr.ssa D. Sambataro - Dr G. Lavenia

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0957597000

Note sulla prenotazione obbligatoria: da Lunedì a Venerdì ore 08:30-13:00

Specialità: Ginecologia e Ostetricia

Tipologia di servizio: Esami strumentali

Data: 18/04/2016

Titolo: Ecografia Ostetrica 1° trimestre di gravidanza

Ulteriori Informazioni:

Orario: 14:00 - 16:00

Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima - torre Centrale - Piano 0- Ambulatorio A- B e D; Drssa D. Costa

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095/7595141

Note sulla prenotazione obbligatoria: telef da LUN a VEN ore 9:00-12:00

Specialità: Ginecologia e Ostetricia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 20/04/2016 - 21/04/2016 - 27/04/2016 - 28/04/2016

Titolo: Visite ed Ecografie Ginecologiche

Ulteriori Informazioni: Visite - Ecografia Ginecologiche Drssa M.G.Castiglione - Drssa I. Fonti - Drssa E. Pappalardo

Orario: 11:00 - 13:00

Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima -Torre Centrale - piano 0- Ambulatorio A e B e D -

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 095/7595141

Note sulla prenotazione obbligatoria: telef da LUN a VEN ore 9:00-12:00

Specialità: Diabetologia, Dietologia e Nutrizione clinica

Tipologia di servizio: Visite

Data: 21/04/2016 - 28/04/2016 - 29/04/2016

Titolo: Diabetologica e Dietologica

Ulteriori Informazioni: a tutte le donne diabetiche o a rischio di diventarlo e a tutte le donne in sovrappeso o obese 16/4/2016 POSTI ESAURITI

Orario: 12:00 - 14:00

Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima- Torre C- Piano -1 Ambulatorio B e C - drssa F. Vinciguerra

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 348/4145814

Note sulla prenotazione obbligatoria: telef LUN GIO VEN ore 13:00- 14:00 oppure per mail [email protected] visite gratuite

Specialità: Malattie metaboloche dell'osso

Tipologia di servizio: Esami strumentali

Data: 21/04/2016 - 28/04/2016

Titolo: MOC US Falangi e Visite

Ulteriori Informazioni: a tutte le donne con rischio di osteoporosi o con osteoporosi già accertata sia primaria che secondaria ad altre patologie 16/4/2016 POSTI ESAURITI

Orario: 16:00 - 18:00

Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima - Torre C piano -1 Ambulatorio D - Drssa G. Borzì

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 348//4145814

Note sulla prenotazione obbligatoria: telef LUN GIO VEN ore 13:00-14:00 oppure per mail [email protected] MOC US Falangi e visite gratuite

Istituto Oncologico del Mediterraneo Via Penninazzo 7 Viagrande

Specialità: Senologia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 22/04/2016 - 28/04/2016

Titolo: visita senologica ed ecomammaria

Ulteriori Informazioni:

Orario: 15:00 - 18:00

Luogo: ambulatorio presso struttura

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0957895000

Specialità: Ginecologia e Ostetricia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 22/04/2016 - 27/04/2016 - 28/04/2016

Titolo: visita e pap test

Ulteriori Informazioni:

Orario: 09:00 - 18:00

Luogo: ambulatorio presso struttura

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0957895000

Specialità: Endocrinologia

Tipologia di servizio: Visite

Data: 26/04/2016 - 28/04/2016

Titolo: visita ed ecografia tiroide

Ulteriori Informazioni:

Orario: 09:00 - 12:00

Luogo: ambulatorio presso struttura

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0957895000

Specialità: Dietologia e Nutrizione clinica

Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione

Data: 28/04/2016

Titolo: Alimentazione e cancro

Ulteriori Informazioni:

Orario: 10:30 - 12:30

Luogo: sala convegni 3° piano

Prenotazione obbligatoria: Si

Telefono per prenotazioni: 0957895000

Per ulteriore info http://www.bollinirosa.it/