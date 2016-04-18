Da venerdì ospedali in “rosa”: visite gratis per le donne in 170 strutture
Per la prima giornata nazionale della salute della donna, venerdì prossimo, 22 aprile, più di 170 ospedali in Italia apriranno le porte fino al 28 aprile successivo a visite e consulti clinici gratis....
Ecco l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti all'iniziativa e le modalità di prenotazione:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Ospedale Speciale di Maternità S. Bambino Via Tindaro, 2
Specialità: Ginecologia e Ostetricia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 23/04/2016 - 26/04/2016
Titolo: ginecologiche + pap test + ecografie ginecologiche
Ulteriori Informazioni: sabato 23 Aprile visite ginecologiche + pap test martedì 26 aprile ecografie ginecologiche
Orario: 08:00 - 12:00
Luogo: Ospedale Santo Bambino, via tindaro 2 catania Blocco B piano 3 (di fronte l'ascensore)
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095-7435520
Note sulla prenotazione obbligatoria: le prenotazioni si effettuano tutti i giorni dalle 10 alle 13
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele - Presidio Ospedaliero G. Rodolico Via Santa Sofia, 78
Specialità: Endocrinologia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 22/04/2016 - 26/04/2016 - 28/04/2016
Titolo: endocrinologica
Ulteriori Informazioni: 3 giornate ambulatoriali dedicate allo screening della patologia tiroidea nelle donne. Verranno effettuate 15 visite nei giorni di 22 e 26 Aprile e giorno 28 aprile 30 visite (15 mattina-15 pomeriggio )
Orario: 08:30 - 14:00
Luogo: Ambulatori di Endocrinologia - Padiglione 4 piano 2
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: xxxxxx
Note sulla prenotazione obbligatoria: prenotazione tramite mail: [email protected] Si riceverà mail di risposta con ulteriori informazioni e appuntamento dedicato
Specialità: Dietologia e Nutrizione clinica
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 26/04/2016
Titolo: L'alimentazione della donna nelle varie fasi della vita (pubertà-menopausa-terza età)
Ulteriori Informazioni: Aperto a donne di tutte le età
Orario: 15:30 - 17:30
Luogo: Padiglione 2 - Aula Piano 2°
Prenotazione obbligatoria: No
Specialità: Oncologia
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 27/04/2016
Titolo: Nuove metodiche nella Prevenzione del Carcinoma della Mammella
Ulteriori Informazioni: Aperto a tutte le donne
Orario: 17:00 - 19:00
Luogo: Aula A. Mazzeo pad.16 Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele via Plebiscito 628 Catania
Prenotazione obbligatoria: No
Casa di Cura Gretter Lucina Via Mancini Battaglia 5
Specialità: Diabetologia, Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina della riproduzione, Senologia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 22/04/2016 - 23/04/2016 - 26/04/2016 - 27/04/2016 - 28/04/2016
Titolo: ginecologia e pap test, diabetologia, endocrinologia, medicina della riproduzione
Ulteriori Informazioni: per la ginecologia età prevista 20-70 aa, la diabetologia si rivolge a pazienti che non seguiti già da un diabetologo, l'endocrinologia prevede lo screening della tiroide in particolare le donne in gravidanza, la medicina della riproduzione prevede intanto un colloquio.
Orario: 12:00 - 18:00
Luogo: catania
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 3396810477
Note sulla prenotazione obbligatoria: basta inviare un sms specificando la parola onda e il tipo di visita
Specialità: Medicina della riproduzione
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 22/04/2016 - 23/04/2016
Titolo: colloquio
Ulteriori Informazioni:
Orario: 12:00 - 17:00
Luogo: catania
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 3396810477
Note sulla prenotazione obbligatoria: tramite sms specificando la parola ONDA
Specialità: Ginecologia e Ostetricia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 27/04/2016
Titolo: visita e pap test
Ulteriori Informazioni:
Orario: 12:00 - 17:00
Luogo: catania
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 3399681077
Note sulla prenotazione obbligatoria: tramite sms specificando la parola ONDA
Specialità: Endocrinologia
Tipologia di servizio: Altre attività
Data: 28/04/2016
Titolo: screening della tiroide con particolare attenzione alle donne in gravidanza
Ulteriori Informazioni:
Orario: 12:00 - 17:00
Luogo: catania
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 3396810477
Note sulla prenotazione obbligatoria: tramite sms specificando la parola ONDA
Specialità: Diabetologia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 28/04/2016
Titolo: endocrinologia
Ulteriori Informazioni: rivolta a pazienti che non sono già seguiti dal punto di vista diabetologico
Orario: 12:00 - 17:00
Luogo: catania
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 3396810477
Note sulla prenotazione obbligatoria: Tramite sms specificando la parola ONDA
Humanitas Centro Catanese di Oncologia Via V.E. Da Bormida 64
Specialità: Senologia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 23/04/2016
Titolo: senologica
Ulteriori Informazioni: Le visite sono rivolte a donne di età compresa tra i 25 ed i 40 anni. Si consiglia di esibire eventuali esami diagnostici precedenti. Sarà possibile, ove ritenuto necessario dal medico che effettuerà la visita, fare anche un'ecografia mammaria.
Orario: 09:00 - 12:00
Luogo: Edificio B, piano IV
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 09573390107
Note sulla prenotazione obbligatoria: Le prenotazioni possono essere effettuate telefonando tutti i giorni dalle 9 alle 12.
Specialità: Ginecologia e Ostetricia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 23/04/2016
Titolo: Ginecologica
Ulteriori Informazioni:
Orario: 09:00 - 12:00
Luogo: Edificio B, piano IV
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 09573390611
Note sulla prenotazione obbligatoria: Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17
Specialità: Endocrinologia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 23/04/2016
Titolo: Tiroide
Ulteriori Informazioni: Si consiglia alle pazienti di esibire eventuali esami tiroidei e/o ecografia della tiroide già in loro possesso. In ogni caso, se ritenuto necessario dal medico che effettua la visita, sarà possibile effettuare un'ecografia della tiroide
Orario: 09:00 - 12:00
Luogo: Edificio B, piano IV
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 09573390611
Note sulla prenotazione obbligatoria: Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17
Specialità: Oncologia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 23/04/2016
Titolo: oncologica
Ulteriori Informazioni:
Orario: 09:00 - 12:00
Luogo: Edificio B, piano IV
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 09573390654
Note sulla prenotazione obbligatoria: Le prenotazioni possono essere effettuate dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 15.00
Nuovo Ospedale Garibaldi Nesima Via Palermo 636
Specialità: Endocrinologia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 18/04/2016 - 19/04/2016 - 26/04/2016
Titolo: visite di Endocrinologia Ginecologica
Ulteriori Informazioni: a donne con disturbi del ciclo mestruale o con problemi di irsutismo o iperandrogenismo 16/4/2016 POSTI ESAURITI
Orario: 12:00 - 14:00
Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima Torre C -piano -1 Ambulatorio D - Drssa G. Padova/Drssa G. Borzì
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 348/4145814
Note sulla prenotazione obbligatoria: telef LUN GIO VEN ore 13:00-14:00 oppure per mail [email protected] visite gratuite
Specialità: Oncologia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 18/04/2016 - 19/04/2016 - 26/04/2016
Titolo: visita oncologica
Ulteriori Informazioni: a tutte le donne affette o con pregressa neoplasia mammaria o ginecologica
Orario: 14:00 - 16:00
Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima Torre Centrale piano 1 ambulatorio C Dr.ssa D. Sambataro - Dr G. Lavenia
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0957597000
Note sulla prenotazione obbligatoria: da Lunedì a Venerdì ore 08:30-13:00
Specialità: Ginecologia e Ostetricia
Tipologia di servizio: Esami strumentali
Data: 18/04/2016
Titolo: Ecografia Ostetrica 1° trimestre di gravidanza
Ulteriori Informazioni:
Orario: 14:00 - 16:00
Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima - torre Centrale - Piano 0- Ambulatorio A- B e D; Drssa D. Costa
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095/7595141
Note sulla prenotazione obbligatoria: telef da LUN a VEN ore 9:00-12:00
Specialità: Ginecologia e Ostetricia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 20/04/2016 - 21/04/2016 - 27/04/2016 - 28/04/2016
Titolo: Visite ed Ecografie Ginecologiche
Ulteriori Informazioni: Visite - Ecografia Ginecologiche Drssa M.G.Castiglione - Drssa I. Fonti - Drssa E. Pappalardo
Orario: 11:00 - 13:00
Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima -Torre Centrale - piano 0- Ambulatorio A e B e D -
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 095/7595141
Note sulla prenotazione obbligatoria: telef da LUN a VEN ore 9:00-12:00
Specialità: Diabetologia, Dietologia e Nutrizione clinica
Tipologia di servizio: Visite
Data: 21/04/2016 - 28/04/2016 - 29/04/2016
Titolo: Diabetologica e Dietologica
Ulteriori Informazioni: a tutte le donne diabetiche o a rischio di diventarlo e a tutte le donne in sovrappeso o obese 16/4/2016 POSTI ESAURITI
Orario: 12:00 - 14:00
Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima- Torre C- Piano -1 Ambulatorio B e C - drssa F. Vinciguerra
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 348/4145814
Note sulla prenotazione obbligatoria: telef LUN GIO VEN ore 13:00- 14:00 oppure per mail [email protected] visite gratuite
Specialità: Malattie metaboloche dell'osso
Tipologia di servizio: Esami strumentali
Data: 21/04/2016 - 28/04/2016
Titolo: MOC US Falangi e Visite
Ulteriori Informazioni: a tutte le donne con rischio di osteoporosi o con osteoporosi già accertata sia primaria che secondaria ad altre patologie 16/4/2016 POSTI ESAURITI
Orario: 16:00 - 18:00
Luogo: Ospedale Garibaldi Nesima - Torre C piano -1 Ambulatorio D - Drssa G. Borzì
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 348//4145814
Note sulla prenotazione obbligatoria: telef LUN GIO VEN ore 13:00-14:00 oppure per mail [email protected] MOC US Falangi e visite gratuite
Istituto Oncologico del Mediterraneo Via Penninazzo 7 Viagrande
Specialità: Senologia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 22/04/2016 - 28/04/2016
Titolo: visita senologica ed ecomammaria
Ulteriori Informazioni:
Orario: 15:00 - 18:00
Luogo: ambulatorio presso struttura
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0957895000
Specialità: Ginecologia e Ostetricia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 22/04/2016 - 27/04/2016 - 28/04/2016
Titolo: visita e pap test
Ulteriori Informazioni:
Orario: 09:00 - 18:00
Luogo: ambulatorio presso struttura
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0957895000
Specialità: Endocrinologia
Tipologia di servizio: Visite
Data: 26/04/2016 - 28/04/2016
Titolo: visita ed ecografia tiroide
Ulteriori Informazioni:
Orario: 09:00 - 12:00
Luogo: ambulatorio presso struttura
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0957895000
Specialità: Dietologia e Nutrizione clinica
Tipologia di servizio: Incontro aperto alla popolazione
Data: 28/04/2016
Titolo: Alimentazione e cancro
Ulteriori Informazioni:
Orario: 10:30 - 12:30
Luogo: sala convegni 3° piano
Prenotazione obbligatoria: Si
Telefono per prenotazioni: 0957895000
