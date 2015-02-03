Via G. B. Nicolosi, Filippo Condorelli: "Fondamentale il ritorno al doppio senso"

Sbotta il consigliere: "Fu la scelta scellerata dell'amministrazione Failla a creare un unico senso di marcia che ha danneggiato tutti: dai commercianti alla stessa viabilità".

95047.it Il doppio senso in via Giovan Battista Nicolosi, nella parte bassa di quella che dai paternesi è comunemente conosciuta come "a Traversa", è ormai pronto a scattare. Si stanno approntando gli ultimi aggiustamenti a quella che è la segnaletica stradale orizzontale e verticale (vedi foto). Ritorno, dunque, ad una viabilità che apparteneva a qualche anno fa ma e che oggi ritorna in auge. "Sono contento che l'amministrazione comunale abbia accolto le mie continue richieste di riportare quella strada al doppio senso", ci dice il consigliere comunale Filippo Condorelli che della "Traversa" è uno dei residenti storici: è qui, infatti, che sorge il suo studio medico. "Fu la scelta scellerata dell'amministrazione Failla a creare un unico senso di marcia che ha danneggiato tutti: dai commercianti alla stessa viabilità. Fu una scelta arrogante. E sono contento che finalmente sia stato ripristinato un doppio senso che ridarà vita alla via Giovan Battista Nicolosi: era un atto fondamentale".

E Condorelli insiste su un punto: "Qui hanno chiuso tantissime attività commerciali; ed hanno chiuso perchè non venne dato ascolto alle istanze degli stessi commercianti che chiedevano di ritornare al doppio senso. Da parte mia, rivolgo un plauso a chi si è impegnato a rimettere le cose a posto". Intanto, si attende l'annuncio ufficiale: quello di sapere da quale giorno la parte bassa di via Giovan Battista Nicolosi tornerà al doppio senso di marcia.