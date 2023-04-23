VIAGRANDE. AUTO SFONDA UNA RETE È RIMANE IN BILICO A TRE METRI D’ALTEZZA, FERITO CONDUCENTE

Ieri sera, poco dopo le 21,00, si è verificato un incidente stradale in Via Sandro Pertini all'altezza del civico 4 a Viagrande (CT).Una Peugeot 106 ha urtato violentemente un muro con rete di recinzi...

Ieri sera, poco dopo le 21,00, si è verificato un incidente stradale in Via Sandro Pertini all'altezza del civico 4 a Viagrande (CT).

Una Peugeot 106 ha urtato violentemente un muro con rete di recinzione, sfondandolo e rimanendo in equilibrio precario sull'orlo di un terrapieno alto circa 3 metri.

È intervenuta la squadra del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

I sanitari del Servizio 118 sono potuti intervenire soltanto dopo che la squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza il veicolo e lo ha rimesso in carreggiata.

Il conducente infortunato veniva così soccorso e traportato presso il presidio Ospedaliero Cannizzaro di Catania.