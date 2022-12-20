VIALLI È GRAVE: RICOVERATO IN CLINICA A LONDRA. LA MADRE VOLA IN INGHILTERRA DOVE SI STA CURANDO

i sarebbero aggravate le condizioni di salute di Gianluca Vialli. Il mondo del calcio, già scosso dalla terribile notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, è di nuovo in ansia per l'ex centravanti del...

i sarebbero aggravate le condizioni di salute di Gianluca Vialli. Il mondo del calcio, già scosso dalla terribile notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, è di nuovo in ansia per l'ex centravanti della Nazionale e leader della Sampdoria tricolore con Vujadin Boskov in panchina. Vialli sta combattendo la partita più dura della vita. L’avversario è il tumore al pancreas con il quale convive da ormai cinque anni. Vialli lo ha definito "un ospite indesiderato", "un compagno di viaggio che avrei evitato volentieri". Parole scelte con cura per lanciare un messaggio a chi è nelle sue condizioni.

Ierila madre 87enne di Vialli è partita per Londra, dove il capo delegazione azzurro è ricoverato e dove era stato curato per il tumore al pancreas. Che qualcosa non andava d'altronde si era già capito mercoledì scorso quando in una nota, il campione e capodelegazione degli Azzurri aveva annunciato che avrebbe sospeso i suoi impegni professionali per «utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia».

Una decisione presa «al termine di una lunga e difficoltosa "trattativa" con il mio meraviglioso team di oncologi», ha scritto Vialli ai suoi tifosi ed estimatori.

In moltissime apparizioni pubbliche e sui media, Vialli ha sempre fatto riferimento alla malattia, e all’eventualità della morte: «La malattia - aveva detto ad Alessandro Cattelan in un programma su Netflix - non è esclusivamente sofferenza: ci sono momenti bellissimi.

La vita, e non l’ho detto io ma lo condivido in pieno, è fatta per il 20% da quello che ti succede ma per l'80% dal modo in cui tu reagisci a quello che accade. E la malattia ti può insegnare molto. Non dico al punto di essere grato nei confronti del cancro…». Ora lo attende un altro sforzo, e tutti lo attendono di nuovo.