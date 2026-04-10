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Catania, ruba una bici dal condominio: incastrato dalle telecamere, denunciato 27enne

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Redazione 10 aprile 2026 17:28
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10 apr 2026 • Catania, ruba una bici dal condominio: incastrato dalle telecamere, denunciato 27enne

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#Aci Catena #Catania #Dintorni