Catania, ruba una bici dal condominio: incastrato dalle telecamere, denunciato 27enne

I Carabinieri di Catania e provincia sono impegnati in attività di contrasto all’illegalità diffusa secondo le direttive del comando provinciale per la prevenzione e repressione dei reati, tra cui quelli predatori.

In tale ambito, le indagini, svolte dai Carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno consentito di denunciare un 27enne di origini straniere per “furto”.

I militari dell’Arma, ricevuta la denuncia, sporta da una 28enne catanese per il furto della sua bicicletta, hanno avviato le indagini individuando, in breve tempo, il responsabile del reato.

In particolare, la vittima del furto ha raccontato ai militari di essersi accorta dell’ammanco nella mattinata e che pertanto qualcuno, nella nottata, dopo essersi forse introdotto nel portone del condominio, aveva preso la sua bicicletta.

Considerata la presenza di una telecamera di videosorveglianza, installata proprio nella zona dove la bici era stata assicurata i militari dell’Arma ottenute le immagini le hanno attentamente visionate.

Le immagini mostrano effettivamente un uomo mentre è intento, all’interno delle scale del condominio, ad armeggiare accanto alla ringhiera dove era incatenata la bici. Dopo aver scardinato una parte della ringhiera alla quale il velocipede era assicurato con catene e lucchetto.

Gli investigatori, grazie a una profonda conoscenza della criminalità del territorio, hanno riconosciuto quale autore dell’azione illegale un 27enne, già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie relative a reati contro il patrimonio.

Gli accertamenti che sono seguiti, mediante il confronto tra la sua effige con quella immortalata dalle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di identificarle il 27enne quale autore del furto che, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva, è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria.