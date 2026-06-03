Paternò, ruba basole in pietra lavica dalla collina storica: denunciato

Le telecamere della Polizia Locale hanno ripreso il furto nella zona della collina storica di Paternò

Ancora un episodio ai danni del patrimonio urbano e storico di Paternò. Un cittadino è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre sottraeva alcune basole in pietra lavica dalla collina storica della città.

Determinante, secondo quanto emerso, il sistema di videosorveglianza della Polizia Locale di Paternò, che avrebbe ripreso l’uomo durante le fasi del furto. Le immagini registrate dalle telecamere hanno consentito agli agenti di risalire rapidamente al responsabile e di avviare gli accertamenti del caso.

Nel corso dei controlli è stato inoltre accertato che il veicolo utilizzato era privo di copertura assicurativa. Per questo motivo il mezzo è stato posto sotto sequestro.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e tutela del territorio portate avanti dalla Polizia Locale, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree storiche e dei beni pubblici della città.