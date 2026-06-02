🔥ULTIM'ORA. Paternò, incendio di sterpaglie in corso: Vigili del Fuoco sul posto

Le fiamme sono visibili da diverse zone della città. Il rogo interessa l’area compresa tra via Fontana del Lupo, via della Libertà e Corso Italia.

Un incendio di sterpaglie è in corso nella serata di oggi, 2 giugno 2026, a Paternò, in un’area situata nel perimetro compreso tra via Fontana del Lupo, via della Libertà e Corso Italia.

Le fiamme, ben visibili anche a distanza, hanno attirato l’attenzione di numerosi residenti e automobilisti. Dal luogo dell’incendio si sta alzando una densa colonna di fumo illuminata dal fuoco, osservabile anche da diversi punti della città.

Secondo le prime informazioni raccolte, il rogo starebbe interessando sterpaglie e vegetazione secca presenti nell’area. Sul posto sono già intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della zona per evitare che le fiamme possano propagarsi ulteriormente.

Al momento non si conoscono ancora le cause dell’incendio. Non risultano persone coinvolte e la situazione viene costantemente monitorata dai soccorritori.

Con l’arrivo delle alte temperature, torna alta l’attenzione sul rischio incendi nelle aree periferiche e nei terreni ricchi di vegetazione secca.

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