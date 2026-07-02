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L’astronauta paternese Luca Parmitano incontra il presidente Meloni: il Tricolore italiano verso lo spazio

Redazione
Redazione 02 luglio 2026 20:03
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02 lug 2026 • Il Presidente Meloni riceve l'astronauta dell’ESA Parmitano

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