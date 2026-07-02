L’astronauta paternese Luca Parmitano incontra il presidente Meloni: il Tricolore italiano verso lo spazio

Il Presidente Meloni riceve l'astronauta dell’ESA Parmitano

Un esemplare cromatico ufficiale del Tricolore della Repubblica italiana volerà a bordo della capsula Orion durante la missione Artemis III in orbita terrestre prevista per il 2027.

La bandiera è stata consegnata ier dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), col. Luca Parmitano, designato dalla NASA come pilota di Artemis III con l’obiettivo di aprire la strada al ritorno dell’uomo sulla Luna.

Nel corso dell’incontro, il presidente Meloni “ha rinnovato le congratulazioni al colonnello dell’Aeronautica Militare”, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “per il prestigioso incarico, che dà lustro all’intera Nazione e conferma, ancora una volta, l’eccellenza dell’Italia nel settore spaziale”.

A conclusione dell’incontro, Meloni ha sottolineato che la bandiera “accompagnerà la missione Artemis III nello spazio quale simbolo dell’ingegno, dell’identità e dell’orgoglio italiano”.

Stamani Parmitano ha anche incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, autorità delegata per le Politiche Spaziali e Aerospaziali. “Con Luca Parmitano abbiamo evidenziato come l’Italia sia tornata protagonista nell’avventura spaziale con i suoi astronauti e con le sue imprese”, ha dichiarato Urso.

“La scelta della NASA di affidare proprio a un italiano il ruolo di pilota nella prossima missione Artemis III sarà fonte di ispirazione per le nuove generazioni che guardano al futuro.

Un traguardo che è motivo di grande orgoglio per l’Italia e che conferma il valore delle nostre competenze e della nostra filiera industriale”.