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Mascalucia, bancomat devastato con la ‘marmotta’: banda smantellata, tre arrestati (due di San Pietro Clarenza)

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Redazione 08 aprile 2026 21:55
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08 apr 2026 • Mascalucia, bancomat devastato con la ‘marmotta’: banda smantellata, tre arrestati (due di San Pietro Clarenza)

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