Mascalucia, bancomat devastato con la ‘marmotta’: banda smantellata, tre arrestati (due di San Pietro Clarenza)

Non si è mai fermata l’attività investigativa dei Carabinieri del comando provinciale di Catania a seguito del violento assalto al bancomat avvenuto nei giorni scorsi a Mascalucia, messo a segno con l’utilizzo della cosiddetta “marmotta”.

Alle 3 del mattino, infatti, alcuni individui con il volto travisato, avevano fatto saltare in aria un bancomat di via Roma e, per riuscire a scardinare lo sportello automatico, avevano utilizzato un ordigno artigianale metallico detto, appunto, “marmotta”.

Già nell’immediatezza dei fatti la pronta risposta del Nucleo Radiomobile di Catania aveva consentito di intercettare e arrestare, dopo un lungo inseguimento, uno dei componenti della banda, un 43enne di Francofonte (SR).

Da quel momento, i Carabinieri hanno sviluppato un’intensa e meticolosa attività info-investigativa, analizzando ogni elemento raccolto sulla scena, incrociando dati, movimenti e riscontri investigativi, riuscendo così a ricostruire in tempi rapidi la rete logistica e i presunti fiancheggiatori del gruppo.

Le indagini hanno quindi condotto i militari della Sezione Operativa della compagnia di Gravina di Catania fino a San Pietro Clarenza, dove è stato individuato un garage ritenuto punto nevralgico dell’organizzazione. L’accesso e la successiva perquisizione, eseguiti con il supporto degli artificieri del comando provinciale Carabinieri di Catania, hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

All’interno del locale, infatti, è stato rinvenuto un altro congegno artigianale del tipo “marmotta”, analogo a quello utilizzato per l’assalto, oltre a 400 grammi di una potente miscela esplosiva “flash powder”, pronta per essere impiegata in ulteriori colpi.

Determinanti, ai fini investigativi, anche ulteriori reperti rinvenuti nel garage, tra cui indumenti e oggetti riconducibili alle fasi operative dell’assalto di Mascalucia, che hanno consentito di consolidare il quadro indiziario.

Nel medesimo contesto, i Carabinieri hanno sequestrato anche sostanze stupefacenti per un peso complessivo superiore a 200 grammi tra cocaina, crack e marijuana, già suddivise in dosi, assieme a bilancini di precisione, macchinari per il sottovuoto e materiale per il confezionamento.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno quindi arrestato un 46enne e una 36enne, entrambi residenti a San Pietro Clarenza, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione di materiale esplodente e sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, gli arrestati sono stati accompagnati alla Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza e l’esplosivo è stato fatto brillare dagli artificieri.