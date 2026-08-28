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Paternò, fuoco acceso stamattina dentro la Villa comunale: la curiosa segnalazione

Redazione
Redazione 28 agosto 2026 15:46
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28 ago 2026 • Il rogo notato questa mattina da un cittadino che si trovava nella villa per portare a passeggio il cane. Dal punto si è alzato del fumo.

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#Paternò #Dintorni