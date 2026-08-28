Paternò, fuoco acceso stamattina dentro la Villa comunale: la curiosa segnalazione

Il rogo notato questa mattina da un cittadino che si trovava nella villa per portare a passeggio il cane. Dal punto si è alzato del fumo.

PATERNO' – Un fuoco acceso già dalle prime ore di questa mattina, venerdì 28 agosto, all’interno della Villa comunale di Paternò.

La segnalazione è arrivata alla nostra redazione stamane intorno alle ore 7.

A notare il fuoco sarebbe stato un cittadino che si trovava all’interno della villa per portare a passeggio il proprio cane.

Come mostrano le immagini ricevute, il fuoco è stato acceso direttamente a terra e appare circondato da alcune pietre, con del fumo ben visibile nell’area.

Una disposizione che lascia pensare a un fuoco preparato intenzionalmente, anche se al momento non è possibile sapere chi lo abbia acceso né per quale motivo. Non è quindi possibile stabilire se fosse utilizzato per riscaldarsi, cucinare o per altre ragioni.

L’episodio suscita comunque preoccupazione perché avvenuto all’interno di uno spazio pubblico frequentato quotidianamente da famiglie, bambini, anziani e persone che portano a passeggio i propri animali.

La segnalazione riporta ancora una volta l’attenzione sulla tutela e sul controllo della Villa comunale e sui possibili rischi legati all’accensione di fuochi all’interno di un’area verde pubblica.