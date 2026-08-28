Paternò, uomo trovato senza vita in casa in via Garibaldi: sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri

Un uomo è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione in via Garibaldi, a Paternò.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Per l’uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe di mezza età, non ci sarebbe stato purtroppo nulla da fare.

Al momento sono ancora pochi gli elementi disponibili sull’accaduto e non sono note le cause del decesso.

Saranno gli accertamenti effettuati sul posto a consentire di ricostruire con maggiore precisione quanto avvenuto all’interno dell’abitazione.

Notizia in aggiornamento.