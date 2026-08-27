Paternò, attenzione alle auto: nella notte divieto di sosta in via Baratta per la pulizia della cenere

Proseguono a Paternò gli interventi per la rimozione della cenere vulcanica accumulatasi sulle strade dopo le recenti ricadute. Nella giornata di oggi, giovedì 27 agosto, le operazioni interessano via Baratta.

La Polizia Locale ha diffuso un apposito avviso rivolto ai residenti della zona. Secondo quanto comunicato, dalle ore 1:00 e fino alla conclusione dei lavori è prevista la pulizia della sede stradale dalla cenere vulcanica.

Per consentire agli operatori di intervenire nel migliore dei modi viene richiesta la massima collaborazione dei cittadini. In particolare, i residenti sono invitati a non lasciare le automobili in sosta lungo la strada interessata dalle operazioni, come previsto dall'ordinanza n. 148 del 25 agosto.

La Polizia Locale raccomanda inoltre di tenere chiuse porte e finestre che si affacciano sulla strada, a causa della possibile risalita di polvere durante la pulizia, e di non stendere all'esterno panni e indumenti.

L'invito è anche quello di informare gli altri residenti della zona, attraverso il passaparola, così da agevolare le operazioni e permettere una pulizia più efficace della carreggiata.

L'intervento rientra nelle attività avviate sul territorio comunale per fronteggiare i disagi provocati dalla cenere dell'Etna. Il Comune aveva già annunciato l'avvio, dal 25 agosto, del servizio porta a porta per la raccolta della cenere vulcanica, invitando i cittadini a conferirla in sacchetti resistenti e trasparenti.

Per eventuali informazioni relative all'intervento in via Baratta, nell'avviso viene indicato il numero della Polizia Locale di Paternò: 095 7970322