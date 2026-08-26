🚨 ULTIM’ORA – BELPASSO, IN FIAMME DITTA DI SMALTIMENTO: VVFF SUL POSTO, DENSA COLONNA DI FUMO NERO

Fiamme all’interno di una ditta di smaltimento nella zona industriale di Valcorrente

Sono ancora in corso le operazioni di intervento per un incendio divampato nel pomeriggio di oggi all’interno di una ditta specializzata nello smaltimento di elettrodomestici, nella zona industriale di Valcorrente, nel territorio di Belpasso.

Dal luogo dell’incendio si è alzata una densa colonna di fumo nero, visibile da notevole distanza, che ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti e residenti della zona.

Sul posto sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono tuttora in corso. Al momento, fortunatamente, non si registrano feriti né conseguenze particolarmente gravi per le persone.

Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.

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