Paternò, prosegue la raccolta della cenere: domani zona Mazzini e Cimitero nuovo, venerdì via Baratta
Paternò, domani raccolta cenere in zona Mazzini e pulizia del Cimitero nuovo: venerdì via Baratta
Proseguono a Paternò le operazioni per la raccolta e la rimozione della cenere vulcanica presente in città. Dopo il notevole quantitativo recuperato durante i primi interventi, le attività continuano secondo un programma che interesserà diverse zone.
Secondo l’aggiornamento della Polizia Municipale, questa mattina prosegue la raccolta porta a porta nella zona Mazzini, dove gli operatori erano già intervenuti e dove resta ancora cenere da recuperare.
Sempre nella mattinata di oggi è prevista la pulizia del Cimitero nuovo, insieme alle operazioni di scerbamento delle strade interne del cimitero.
Gli interventi non si fermeranno qui. Venerdì mattina sarà effettuata la pulizia dalla cenere vulcanica lungo tutta via Baratta, con l’obiettivo di consentire una rimozione completa del materiale depositato sulla strada.
In vista dell’intervento di venerdì viene chiesta la collaborazione dei residenti, che sono invitati a non lasciare le auto in sosta lungo via Baratta, così da non ostacolare il passaggio e il lavoro dei mezzi impegnati nella pulizia.
Per le vetture che dovessero impedire lo svolgimento delle operazioni è previsto l’intervento dei carri attrezzi.
Continua quindi il lavoro per rimuovere progressivamente la cenere vulcanica dalle strade e dai quartieri di Paternò, dopo le consistenti ricadute che hanno interessato il territorio.