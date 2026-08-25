Paternò, tanta cenere da raccogliere: oggi Mazzini-Machiavelli, lasciate i sacchetti fuori per i prossimi ritiri

Il servizio continuerà domani e, se necessario, anche nei giorni successivi

Prosegue a Paternò la raccolta porta a porta della cenere vulcanica accumulata dopo le recenti ricadute dell’Etna. Il servizio, avviato oggi, martedì 25 agosto, continuerà anche nella giornata di domani e, se necessario, nei prossimi giorni.

La prima area interessata dalle operazioni è stata quella del quartiere Mazzini-Machiavelli, dove nel corso della giornata è stato raccolto un quantitativo particolarmente consistente di cenere vulcanica.

Considerata l’estensione della città e la grande quantità di materiale da recuperare, non sarà possibile completare il servizio in una sola giornata. Gli interventi proseguiranno quindi progressivamente nelle altre zone, con l’obiettivo di raggiungere tutti i quartieri di Paternò.

I cittadini che hanno già preparato ed esposto la cenere e non hanno ancora visto passare gli addetti possono quindi lasciare fuori i sacchetti in attesa del ritiro, che proseguirà nei prossimi giorni. La cenere da spazzamento deve essere conferita all’interno di sacchetti resistenti e trasparenti, secondo le modalità indicate per il servizio.

Nel frattempo si attende anche l’avvio dello spazzamento delle strade, intervento necessario per rimuovere la cenere ancora presente lungo la viabilità cittadina.

Le operazioni continueranno dunque nei prossimi giorni, fino a coprire progressivamente le diverse zone della città e completare la rimozione del materiale vulcanico accumulato.