Motta Sant’Anastasia, auto in fiamme nella notte: paura tra i residenti, intervengono i Vigili del Fuoco

Una residente avrebbe dato l’allarme dopo aver notato le fiamme: ancora da chiarire le cause del rogo.

MOTTA SANT’ANASTASIA – Momenti di paura nel corso della notte per un incendio che ha interessato alcune auto.

Secondo una prima segnalazione, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 3:30. Una residente avrebbe sentito un uomo anziano chiedere aiuto e, dopo essersi accorta della presenza delle fiamme, avrebbe contattato immediatamente i Vigili del Fuoco.

Le informazioni al momento sono ancora molto limitate. Dalla testimonianza raccolta, una vettura sarebbe stata interessata dalle fiamme e il rogo avrebbe poi coinvolto anche un altro mezzo nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona.

Al momento non sono disponibili informazioni certe sulle cause del rogo, sull’esatta dinamica e sull’entità dei danni. Non è quindi possibile stabilire con precisione come si sia sviluppato l’incendio.

Notizia in aggiornamento.