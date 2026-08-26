Paternò, nuova segnalazione dai cimiteri: celle frigorifere piene, bare fuori e disagi agli uffici

Nuova segnalazione oggi, 25 agosto, sulla situazione nei cimiteri di Paternò

Una nuova segnalazione è arrivata oggi, 25 agosto, alla redazione di 95047.it sulla situazione dei cimiteri di Paternò, già finita al centro delle proteste dei cittadini nelle scorse settimane.

Secondo quanto riferito, la situazione sarebbe peggiorata negli ultimi giorni. Sia al cimitero vecchio che al cimitero nuovo, le celle frigorifere destinate alla temporanea conservazione delle salme sarebbero piene e diverse bare sarebbero state collocate all’esterno.

Una condizione che, con le temperature elevate di queste giornate, starebbe provocando ulteriori disagi. Alla redazione è stata segnalata anche la presenza di forti cattivi odori, circostanza che renderebbe la situazione ancora più difficile per familiari e visitatori.

A questo si aggiunge un altro aspetto segnalato dai cittadini: i ritardi nell’apertura al pubblico dell’ufficio cimiteriale.

Secondo quanto riferito alla nostra redazione, nonostante le criticità presenti, l’ufficio inizierebbe a ricevere il pubblico più tardi rispetto a quanto previsto, creando ulteriori difficoltà a chi deve sbrigare pratiche, chiedere informazioni o affrontare adempimenti legati alla sepoltura dei propri cari.

Una situazione che, sempre secondo le segnalazioni ricevute, contribuirebbe ad aumentare i disagi in un momento già particolarmente delicato.

Già lo scorso 30 luglio, 95047.it aveva raccolto le proteste di alcuni cittadini per la presenza di bare in attesa al cimitero e per le difficoltà legate al caldo.

Le informazioni riportate provengono da segnalazioni giunte alla redazione. 95047.it resta disponibile a ricevere chiarimenti da parte dell’Amministrazione comunale e degli uffici competenti, sia sulla situazione delle celle frigorifere sia sull’organizzazione dell’ufficio cimiteriale.