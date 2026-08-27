Violento scontro a Misterbianco: un’auto si ribalta, paura in centro
Una delle vetture si sarebbe ribaltata dopo lo scontro. Ingenti i danni ai due mezzi. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale per i rilievi e la messa in sicurezza.
Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 8.30, a Misterbianco, all’incrocio tra via Matteotti e via Garibaldi.
A scontrarsi sono state una Fiat 500, che percorreva via Garibaldi, e una Fiat Punto, proveniente da via Matteotti.
A causa del violento impatto, la Fiat 500 si è ribaltata, finendo con le ruote rivolte verso l’alto. Entrambi i veicoli hanno riportato ingenti danni.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, i Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118.
Intervenute anche le imprese incaricate della bonifica ambientale e della rimozione dei veicoli e dei rottami.
A seguito dell’incidente, la circolazione è stata bloccata in entrambe le vie per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi della Polizia Locale.
Le condizioni delle persone coinvolte sono in fase di accertamento.