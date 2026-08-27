Violento scontro a Misterbianco: un’auto si ribalta, paura in centro

Una delle vetture si sarebbe ribaltata dopo lo scontro. Ingenti i danni ai due mezzi. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale per i rilievi e la messa in sicurezza.

A cura di Redazione 27 agosto 2026 14:56

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