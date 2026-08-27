Paternò, uomo trovato morto in casa in via Vittorio Emanuele: sul posto 118 e Carabinieri

La vittima avrebbe circa 60 anni. A fare la scoperta sarebbe stato un familiare

Momenti di apprensione questa sera, giovedì 27 agosto, a Paternò, dove un uomo di circa 60 anni è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione di via Vittorio Emanuele.

Secondo le prime informazioni raccolte, a fare la scoperta sarebbe stato un familiare, che avrebbe immediatamente dato l’allarme richiedendo l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari hanno effettuato gli accertamenti del caso, ma per l’uomo non ci sarebbe stato più nulla da fare. Il mezzo di soccorso ha quindi successivamente lasciato la zona.

In via Vittorio Emanuele sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto e verificare le circostanze del decesso.

Al momento, tra le prime ipotesi, ci sarebbe quella di un improvviso malore, anche se non risultano ancora conferme ufficiali sulle cause della morte.

La presenza dell’ambulanza e delle forze dell’ordine ha inevitabilmente attirato l’attenzione di diversi residenti e passanti nella zona.

Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore. La notizia è in aggiornamento.