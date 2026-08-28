Paternò, elicottero dei Carabinieri sorvola ripetutamente la città: quasi un’ora di volo

Numerosi passaggi sulla città e nelle zone circostanti. Il velivolo dell’Arma era partito da Catania, dove ha poi fatto rientro. Al momento non sono noti i motivi del sorvolo.

PATERNO' – Un prolungato sorvolo di un elicottero dell’Arma dei Carabinieri ha attirato l’attenzione questa mattina, venerdì 28 agosto, a Paternò. Il velivolo è stato visto e fotografato durante i numerosi passaggi effettuati sopra la città e nelle aree circostanti.

A documentare l’insolito movimento anche il tracciato mostrato da Flightradar24. Il velivolo identificato come FIAMMA23, un Leonardo UH-169C dell’Arma dei Carabinieri, registrazione MM82160, risulta essere decollato dall’area di Catania.

Dalla rotta registrata emerge come l’elicottero, dopo essersi diretto verso l’entroterra, abbia concentrato numerosi passaggi proprio nell’area di Paternò, effettuando diversi circuiti e cambi di direzione. Il volo è proseguito per quasi un’ora, prima del rientro verso Catania.

La presenza dell’elicottero non è passata inosservata: il mezzo è stato chiaramente visibile dal territorio paternese durante i ripetuti sorvoli.

Al momento non sono state rese note le ragioni dell’attività aerea e non ci sono informazioni ufficiali che consentano di collegare il volo a una specifica operazione dei Carabinieri.