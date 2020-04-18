VIGILI DEL FUOCO, GLI AMICI DI GIUSEPPE COCO" RACCOLTA FONDI IN FAVORE DI FAMIGLIE ABBIENTI.

In favore delle famiglie abbienti, i vigili del fuoco, nucleo sommozzatori, sede centrale, aeroporto, distaccamento Sud, Acireale e Porto, hanno raccolto la somma di 1100€, poi tramutati in buoni spes...

La raccolta è stata svolta e devoluta nelle proprie zone, anche nel territorio di Paternò e Caltagirone.

Il gesto parte da un gruppo di vigili del fuoco, Barbagallo, Piccione, Platania, Tomarchio, Mangano e tanti altri, che hanno pensato, in questo periodo critico, derivato dal covid-19, che ha portato a delle criticità non indifferenti tante famiglie.

Come vigili del fuoco, sicuramente continueremo nell'opera di beneficenza, anche in onore di tutti i colleghi che hanno perso la vita, dove, la popolazione, ha avuto tantissimi gesti d'affetto, per noi, soprattutto in momenti tristi.

La popolazione è la nostra forza! Noi vigili del fuoco, siamo al vostro fianco, sempre e comunque.