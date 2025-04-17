VIGILI DEL FUOCO IN VISITA ALL'OSPEDALE GARIBALDI NESIMA DI CATANIA

Ieri mattina, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno fatto visita all’hospice pediatrico dell’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania.In occasione delle festività pasquali, i Vigili...

Ieri mattina, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno fatto visita all’hospice pediatrico dell’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

In occasione delle festività pasquali, i Vigili del Fuoco hanno donato ai piccoli degenti e alle loro famiglie un pensiero pasquale, portando un momento di gioia e vicinanza a chi si trova ad affrontare un periodo particolarmente delicato della propria vita. L’iniziativa ha voluto regalare un sorriso, anche solo per qualche minuto, a bambini che lottano ogni giorno con coraggio e determinazione.

All’incontro hanno preso parte anche il dirigente dell’Area Tecnica dell’Ospedale, ing. Amico, il direttore del reparto Materno e Infantile, prof. Ettore, il primario di Pediatria, dott. Palermo, la direttrice del presidio, dott.ssa Manciagli, e la responsabile dell’hospice pediatrico, dott.ssa Basile.

L’iniziativa, accolta con entusiasmo da bambini, famiglie e personale sanitario, ha voluto rappresentare un gesto di solidarietà e vicinanza in un momento di festa, ma anche di grande sensibilità. L’abbraccio simbolico dei Vigili del Fuoco ha sottolineato ancora una volta l’importanza della presenza delle istituzioni accanto a chi soffre.