VILLA SAN GIOVANNI: TRAGHETTO SI SCHIANTA SULLA BANCHINA E TRAVOLGE LE AUTO IN CODA, FERITI - FOTO

Un incidente si è verificato intorno alle 16.00 di oggi pomeriggio a Villa San Giovanni.

Una nave traghetto della compagnia “Blu Navy” si è schiantata sulla banchina travolgendo diverse auto in coda in attesa di traghettare in Sicilia

Sul posto è intervenuta l’ambulanza.

L’incidente sta paralizzando il traffico stradale e marittimo a Villa San Giovanni e nello Stretto.

GRAZIE A MAURIZIO COPPOLA PER LE FOTO