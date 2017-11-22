VILLA SAN GIOVANNI: TRAGHETTO SI SCHIANTA SULLA BANCHINA E TRAVOLGE LE AUTO IN CODA, FERITI - FOTO
A cura di Redazione
22 novembre 2017 17:23
Un incidente si è verificato intorno alle 16.00 di oggi pomeriggio a Villa San Giovanni.
Una nave traghetto della compagnia “Blu Navy” si è schiantata sulla banchina travolgendo diverse auto in coda in attesa di traghettare in Sicilia
Sul posto è intervenuta l’ambulanza.
L’incidente sta paralizzando il traffico stradale e marittimo a Villa San Giovanni e nello Stretto.
GRAZIE A MAURIZIO COPPOLA PER LE FOTO