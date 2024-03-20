Vincere alle slot machine con pochi semplici trucchi!

Non c’è niente di più pop di un bel gioco di slot online. Sono divertimenti che attirano moltissimi appassionati, neofiti o veterani che siate, e che garantiscono a tutti un bel divertimento perché so...

Non c’è niente di più pop di un bel gioco di slot online. Sono divertimenti che attirano moltissimi appassionati, neofiti o veterani che siate, e che garantiscono a tutti un bel divertimento perché sono tra i giochi più semplici e rapidi del mondo dei casinò. Imparare, però, a vincere alle slot machine non è compito facile come può sembrare.

Le slot machine online sono, infatti, note per essere dei giochi basati sulla casualità e la fortuna, dove nessuna abilità o competenza vi darà benefici o vantaggi. Come sapete o potete immaginare, le slot funzionano su combinazioni di simboli su linee vincenti create attraverso un sistema di numeri generati in maniera casuale (RNG).

Tuttavia, qui a Winnita abbiamo raccolto alcuni suggerimenti per migliorare le vostre possibilità di vincita e, in definitiva, imparare a vincere magari più spesso i jackpot alle slot machine. Non ci sono strategie definitive, ma qualche trucco e, soprattutto, la conoscenza approfondita, può far girare la fortuna dalla vostra parte!

Districarsi tra pagamenti, RTP e volatilità

Ebbene sì, per avere qualche chance in più di vedere i rulli girare a proprio favore bisogna capire come questi funzionano a soldi veri. Uno dei modi migliori per familiarizzare con essi è quello di utilizzare le demo slot online gratuite, in modo da abituarsi al modo in cui vengono pagate le vincite e quanto valgono le vostre puntate.

Le vincite sono determinate dalla tabella dei pagamenti, che elenca le combinazioni vincenti e i premi corrispondenti. Alcune slot hanno linee di pagamento fisse, il che significa che si deve puntare su tutte, mentre altre permettono di scegliere quante linee di pagamento attivare. L’importo della vincita dipende dal tipo e dal numero di simboli presenti sulle linee di pagamento attive.

Attenzione che alcune slot presentano jackpot progressivi, in cui una piccola parte di ogni puntata contribuisce a un jackpot crescente che può essere vinto ottenendo una combinazione specifica o in modo casuale.

Tenete sempre presente la percentuale di ritorno al giocatore (RTP), ovvero la percentuale di vincita attesa a lungo termine di una slot machine, nonché la sua volatilità, ovvero la frequenza con cui paga.

Trucco #1: la scelta della slot

La prima cosa da capire è che non esistono due slot machine perfettamente uguali. Non solo hanno temi, suoni, grafiche, funzioni aggiuntive e simboli diversi, ma hanno anche tassi di ritorno al giocatore (RTP) diversi. Optate per giocare a qualcosa che vi piace, che vi diverte e che rispecchi il vostro budget.

Trucco #2: calcolare il budget

Molto più importante di quello che sembra perché se ci appaiono solo pochi centesimi, le cose possono prendere il volo velocemente, specie quando si parla di perdite. Stabilite con cura il vostro budget prima di far girare i rulli a soldi veri e, se raggiungete il limite, abbiate il coraggio e la forza di smettere. Un trucco d’oro è di non puntare mai denaro che non potete permettervi di perdere.

Trucco #3: puntare basso

I giochi con jackpot più piccoli tendono a essere considerati marginali; invece, sono quelli che riescono a pagare più frequentemente di tutti. Se volete vincere, non inseguite grandi cifre assurde, ma piccole e costanti. Certo, i jackpot progressivi sono allettanti, ma le possibilità di vincita non sono sempre favorevoli.

Trucco #4: sfruttare i bonus

Molti casinò online offrono giri gratuiti su diversi titoli di slot machine da utilizzare attraverso l’attivazione di un bonus. Ogni bonus ha le sue proprie caratteristiche e condizioni d’uso, ma se tenete sotto controllo le promozioni potrete trovare delle slot che vi piacciono a cui giocare e approfittare di un piccolo incentivo per incassare delle belle vincite.

Trucco #5: allenarsi con le slot gratuite

Come dicevamo, gli sviluppatori mettono a disposizione dei giocatori delle demo per poter giocare gratuitamente. Perché? Perché così non si spendono (subito) soldi veri e si conosce al meglio il sistema di funzionamento. Sembra una banalità, ma può essere fondamentale per non sbagliare e fare puntate senza riflettere con denaro reale. E meno si sbaglia, più si vince.

Il falso-mito delle strategie di vincita impeccabili per le slot

L’ultimo trucco che vi proponiamo è: non esiste nessuna strategia vincente! Non ci sono infatti garanzie che promettono vincite certe. Le slot online utilizzano un software RNG, il che significa che l’esito di ogni giro di rulli è del tutto casuale. Tuttavia, per ottenere un leggero vantaggio, approfittate della vostra testa, della conoscenza e, soprattutto, del vostro modo di gioco responsabile. Perché è proprio questo il trucco migliore da applicare al gioco d’azzardo!