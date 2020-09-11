VIVIANA E GIOELE, L'AVVOCATO: "RESTI OSSEI TROVATI SONO TUTTI DEL BAMBINO"

L’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele e marito di Viviana, scomparsi il 3 agosto e trovati morti nelle campagne di Caronia, ha confermato che "anche gli altri...

L’avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele e marito di Viviana, scomparsi il 3 agosto e trovati morti nelle campagne di Caronia, ha confermato che "anche gli altri reperti ossei ritrovati a Caronia lo scorso 3 settembre vicino a dove erano stati trovati i primi sono ddel bambino".

"Mi auguro - ha proseguito Venuti - che questi ulteriori resti permettano ai medici legali di fare maggiore chiarezza sulla morte del piccolo Gioele. Ieri sempre a Caronia la polizia scientifica ha raccolto altri reperti che saranno in seguito analizzati con il luminol per capire se ci siano sono tracce ematiche e se appartengano a Gioele".