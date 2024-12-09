VOCE 95047: NOSTRA LETTRICE CI SEGNALA RISCHIO IN VIA SANTA LUCIA A PATERNO': BUCA CON TUBO SCOPERTO
Un’altra segnalazione ci giunge dai cittadini di Paternò, questa volta riguardante una situazione di potenziale rischio in via Santa Lucia, all’altezza del civico 38.
La nostra lettrice ci scrive:
“Non so cosa sia quel tubo e se può essere pericoloso, sarebbe bene coprirlo perché è a ridosso del marciapiede e viene calpestato dalle auto.”
La presenza di una buca con un tubo scoperto, particolarmente esposta al passaggio di veicoli, rappresenta un rischio evidente sia per i mezzi in transito che per i pedoni.
Non essendo chiaro a cosa serva il tubo né il grado di pericolosità, sarebbe opportuno che le autorità intervenissero prontamente per una verifica e per la messa in sicurezza della zona.
Ringraziamo la cittadina per la segnalazione e per le parole di apprezzamento verso il nostro lavoro.
Ricordiamo che la collaborazione dei cittadini è fondamentale per migliorare la qualità della vita nella nostra comunità.
Speriamo che chi di dovere possa intervenire al più presto. Continuate a inviarci le vostre segnalazioni: insieme possiamo fare la differenza!