Volo Ryanair Palermo-Treviso cancellato, atleti disabili costretti a viaggio di 22 ore in pullman

Ryanair comunica per mail la cancellazione del volo Palermo-Treviso due giorni prima della partenza e in quello successivo non c'era più posto così 7 atleti disabili della Asd Radiosa, detentrice del titolo nazionale da due anni, sono stati costretti a raggiungere il Veneto in pullman, 22 ore di viaggio, per non perdere le gare dei campionati italiani parolimpici di tennis tavolo in programma da oggi fino a domenica a Lignano Sabbiadoro.

Altri quattro atleti in carrozzella invece si sono imbarcati stamani nei voli Ryanair per Bergamo e Verona mentre altri due sportivi disabili sono stati costretti a rinunciare ai campionati perché non hanno potuto sostenere i costi aggiuntivi dei voli.

Gli atleti avevano prenotato il volo per Treviso lo scorso gennaio chiedendo anche l'assistenza e gli accompagnatori.

Dopo avere letto la mail della compagnia con la cancellazione del volo pensavano di potersi imbarcare su quello in partenza nove ore dopo avendo richiesto l'assistenza ma non c'erano posti.

