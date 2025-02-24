VOTO DI SCAMBIO: DEPUTATO FI SU FB, NON SONO IO,È UN OMONIMO

“Non sono io, ma un caso di omonimia”: così sul proprio profilo Facebook il deputato nazionale di Forza Italia, Giuseppe Castiglione, annunciando querele per diffamazione per chi associa il suo nome a...

“Non sono io, ma un caso di omonimia”: così sul proprio profilo Facebook il deputato nazionale di Forza Italia, Giuseppe Castiglione, annunciando querele per diffamazione per chi associa il suo nome al posto del deputato regionale del Mpa, suo omonimo, arrestato da carabinieri del Ros di Catania per voto di scambio dell’ambito dell’inchiesta Mercurio su Cosa nostra.

«Stamane all’alba – scrive l’ex sottosegretario all’Agricoltura – apprendo dai miei figli che, secondo diversi media e stampa, che devo dire si contraddistinguono sempre per il livello infimo di informazione, sarei stato arrestato.

Ovviamente, sto denunciando tutti: é un caso di omonimia, di cui non conosco le dinamiche e da cui sono totalmente estraneo.

Buon lunedì e buona settimana a tutti, Peppe».