Whatsapp - nuovo fenomeno di phishing
A cura di Redazione
04 maggio 2016 13:26
La polizia postale attraverso il suo sito segnala:
In queste ore è in corso una nuova tipologia di Phishing rivolta agli utenti della rete che si vedono recapitare mail contenenti un messaggio apparentemente proveniente dalla nota piattaforma Whatsapp.
Nel testo del messaggio viene invitato l’utente a rinnovare l’abbonamento seguendo un link per inserire i propri dati personali.
CONSIGLI
• Non fornire dati personali
• Non cliccare sul link contenuto nel messaggio di posta elettronica
• Cestinare l’e-mail