WHATSAPP, NON SARÀ PIÙ POSSIBILE AGGIUNGERCI AI GRUPPI SENZA IL NOSTRO CONSENSO
Dopo le indiscrezioni, arriva l'ufficialità, WhatsApp lancia la funzione che blocca i gruppi indesiderati, una specie di piaga moderna.
Il rilascio avverrà gradualmente nei vari paesi del mondo. In pratica, è stata aggiunta un'apposita voce al menù "privacy" che si trova in "impostazioni" e successivamente, selezionando il pulsante "account".
Dopo questo percorso si troverà la funzione "gruppi", grazie alla quale poter impostare manualmente chi ha il permesso di aggiungere l'utente nei gruppi stessi.
Le opzioni sono: tutti, solo i propri contatti, nessuno.
Nell'ultimo caso si riceve un messaggio di avviso che consente di decidere se accettare o meno la richiesta entro 72 ore.
La nuova funzione è stata avvistata e provata dal sito specializzato The Next Web.