X Factor, trionfa la catanese Rob: la paternese Delia si ferma al terzo posto

Napoli, 4 dicembre 2025 – La catanese Rob conquista X Factor 2025 e porta alla vittoria la squadra di Paola Iezzi, riscattando la coach dopo la scorsa edizione in cui non era riuscita a portare neppure un artista sul palco della finalissima in piazza del Plebiscito.

La giovane artista ha ripetuto più volte “Ti amo, ti amo, ti amo” alla sua giudice, in un finale carico di emozioni.

In gara fino all’ultimo anche gli altri tre finalisti: eroCaddeo (squadra Achille Lauro), PierC (squadra Francesco Gabbani) e Delia, la paternese della squadra di Jake La Furia.

Quest’anno, a differenza della precedente edizione, tutti i giudici sono riusciti a portare un loro concorrente in finale, rendendo la competizione ancora più equilibrata e imprevedibile.

La finale è stata scandita da tre manche:

Prima prova: brano scelto dal singolo artista

brano scelto dal singolo artista Seconda: medley di tre canzoni

medley di tre canzoni Terza: gli inediti dei finalisti

Sul palco, come superospiti, Laura Pausini e Jason Derulo, che hanno regalato momenti di spettacolo internazionale.

Delia chiude al terzo posto: tanta amarezza, ma un percorso straordinario

Per Delia, talento paternese amatissima dal pubblico siciliano, arriva una amara terza posizione. Un risultato che lascia l’amaro in bocca a una tifoseria che l’ha sostenuta sin dalle prime audizioni, sognando un trionfo che avrebbe segnato un momento storico per la città.

Nonostante la delusione finale, Delia lascia X Factor con un percorso maturo, riconosciuto da pubblico e giudici, e con una fanbase cresciuta in modo esponenziale nelle ultime settimane.

La classifica finale

Rob – vincitrice (contratto di collaborazione con Warner) eroCaddeo Delia PierC

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, vi amo tutti. Paola è stata fantastica, non c’è nessuno migliore di lei”, ha dichiarato la vincitrice Rob subito dopo il verdetto.

Per Delia, invece, si apre ora una nuova fase: quella di una carriera che può davvero decollare.