XIV EDIZIONE PREMIO IDRIA : AGLI EROI SILENZIOSI L’AMBITO RICONOSCIMENTO. L'ELENCO DEI PREMIATI

La cornice è sempre quella della suggestiva Chiesa di Santa Barbara di Paternò che tra qualche giorno si accinge a festeggiare la sua Santa e le avverse condizioni metereologiche non sono riuscite a frenare l’entusiasmo e la commozione dei numerosi partecipanti.

Il “Premio Idria” organizzato dalla Pro Loco di Paternò guidata dalla Presidente Salvina Sambataro, con il patrocinio del Comune di Paternò, del Ministero della Difesa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ARS, Regione Sicilia, ogni anno si arricchisce con il contributo degli “eroi della vita quotidiana”, che come afferma la presidente della Pro Loco compiono azioni di “altruismo verso il prossimo, senza nulla pretendere”. La conduzione del Premio è stata affidata all’impeccabile giornalista Luca Ciliberti, che con grande abilità ha retto le fila della complessa cerimonia.

Negli anni il Premio Idria è diventato un punto di riferimento nazionale nella cultura della solidarietà e dell’impegno civile. La nuova edizione è stata ricca di momenti culturali e di emozioni autentiche, come l’esibizione del piccolo Alfio Russo che ha incantato il pubblico con il suo Sax, sulle note della celebre “My Way” e quella del Coro degli allievi dell’Accademia Internazionale del musical diretti dal M° Rosy Messina, che hanno realizzato un medley tratto dal Musical “Sister Act”.

Il Premio Idria è anche un luogo di confronto, di riflessione, di dialogo e di salvaguardia del valore della memoria. A premiare gli “eroi della vita quotidiana” sono stati prestigiosi esponenti istituzionali (militari e civili), della cultura, dell'economia e del sociale. Fra i protagonisti presenti anche il Ministro del mare e della protezione civile -Nello Musumeci, il deputato alla Camera on. Francesco Ciancitto, il presidente dell’ARS on. Gaetano Galvagno, l’on. Martina Ardizzone , il sindaco di Paternò Nino Naso e la sua giunta, il presidente del Consiglio Marco Tripoli.

Numerosissimi gli esponenti militari e delle forze dell'ordine.

Due Premi alla Memoria quest’anno: uno a Salvatore Laudani, il volontario del Soccorso alpino e speleologico siciliano che ha perso la vita al termine di un salvataggio sull’Etna, l’altro a Padre Gianfranco Maria Chiti, l’uomo di straordinarie virtù che nella sua vita ha indossato la divisa militare e il saio francescano e che presto, concluso il processo di beatificazione, sarà proclamato Santo.

Il Premio speciale invece è andato all’imprenditore paternese Franz Di Bella , che dopo anni di successi imprenditoriali ha deciso di investire nel settore dell’Information Technology , fondando un nuovo polo tecnologico, Netith che oggi è espressione della professionalità, della caparbietà, della passione di un leader che ha saputo creare un team d’eccellenza.

Riconoscimento speciale anche per il Centro Vaccinale Comunale di Paternò, rappresentato da Orazio Lopis, che negli anni della pandemia è stato un punto di riferimento importante per tutta la città. La XIV edizione è stata anche l’occasione per il Direttivo della Pro Loco e per i i volontari del servizio civile per consegnare una targa alla Presidente Salvina Sambataro: “Alla Presidente Salvina Sambataro per l’instancabile impegno, la dedizione dimostrata nell’organizzazione del Premio Idria e per la professionalità e la passione con cui guida meritoriamente la Pro Loco”.

L'elenco dei premiati:

Nocchiere di Porto Gavrilovic Stiv- Di MARICOGECAP

Ten. Col. Mauro Ancora – Pilota osservatore dell’Aviazione Esercito 2° Reg.”Sirio”- Lamezia Terme

Vice Brigadiere Mario Ferrini -Comando Legione Carabinieri “Calabria

Isp. Paolo Quattropani- Elisoccorritore presso Reparto Volo Catania

C.R. Carmelo Giuffrida- Comando VVF di Catania

C.R. Davide Carbone- TLC 2 Sicilia - Catania

C.R. Santo Fazzio- TLC 2 Sicilia - Catania

C.S. Gianvito La Bruna- Elisoccorritore presso Reparto Volo Calabria

V.F. William Barbera- Comando VVF di Catania

M.llo 1°CLASSE Emanuele Gatta – Comando Squadra aerea

CAPO 1ª Classe Servizio sanitario ARMENIA Roberta- MARINFERM AUGUSTA

Capitano Giovanni Marfia – Comando Logistico- Medicina aerospaziale

Ing. Salvo Cocina Dirigente Generale Dipartimento Protezione civile REGIONE SICILIA e ai volontari

Capitano di Fregata Lucia Rappelli- MARINACCAD LIVORNO

Vigile Coordinatore Alfio Giuffrida, USAR-M del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania

Vigile Coordinatore Fabrizio Garifo, operatore MMT del Comando VV.F. di Palermo;

Capo Reparto Giacomo Rita Mulè, responsabile della Sala Operativa VV.F di Agrigento

Capo Reparto Maurizio Balistreri, capo turno C del Comando VV.F. di Agrigento;

Ispettore antincendi Massimo Urzì, USAR-M del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania

Capo Reparto Orazio Frasca, operatore MMT del Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa

Luigi Corsaro Presidente CRI regione Sicilia e ai volontari

PREMIO ALLA MEMORIA:

Salvatore Laudani, il volontario del Soccorso alpino e speleologico siciliano

Padre Gianfranco Maria Chiti- Granatiere e Francescano

PREMIO SPECIALE

Franz Di Bella – imprenditore, fondatore di Netith