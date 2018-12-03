Z.I. BELPASSO: SCONTRO TRA DUE AUTO– ELISOCCORSO SUL POSTO

Grave incidente intorno alle 10.30, in Via Valcorrente, nei pressi della zona industriale . di BelpassoNello scontro frontale sono state coinvolte due veicoli, un Audi Tt e una Fiat StiloUna donna a b...

Grave incidente intorno alle 10.30, in Via Valcorrente, nei pressi della zona industriale . di Belpasso

Nello scontro frontale sono state coinvolte due veicoli, un Audi Tt e una Fiat Stilo

Una donna a bordo della Fiat Stilo, , ha riportato delle seria ferite, che i sanitari del 118, immediatamente giunti sul posto, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, Altri due feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze.

Sul posto, i Vigili del Fuoco, i carabinieri, il personale del 118 e la Polizia Municipale.

IN AGGIORNAMENTO