Z.I. BELPASSO: SCONTRO TRA DUE AUTO– ELISOCCORSO SUL POSTO
Grave incidente intorno alle 10.30, in Via Valcorrente, nei pressi della zona industriale . di BelpassoNello scontro frontale sono state coinvolte due veicoli, un Audi Tt e una Fiat StiloUna donna a b...
Grave incidente intorno alle 10.30, in Via Valcorrente, nei pressi della zona industriale . di Belpasso
Nello scontro frontale sono state coinvolte due veicoli, un Audi Tt e una Fiat Stilo
Una donna a bordo della Fiat Stilo, , ha riportato delle seria ferite, che i sanitari del 118, immediatamente giunti sul posto, hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, Altri due feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze.
Sul posto, i Vigili del Fuoco, i carabinieri, il personale del 118 e la Polizia Municipale.
IN AGGIORNAMENTO