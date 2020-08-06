ZAFFERANA ETNEA: NASCONDE MUNIZIONI IN CASA DELLA MADRE: DENUNCIATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Acireale, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno denunciato un pregiudicato 55enne di Zafferana Etnea responsabile di...

In particolare i militari, nel quadro di un’attività di monitoraggio dei soggetti con precedenti penali presenti sul territorio, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’uomo, residente a Zafferana Etnea.

E’ stata pertanto effettuata una perquisizione domiciliare che però, pur dando risultati negativi, ha indotto i militari ad approfondire la ricerca a causa del particolare stato di agitazione del soggetto.

Analogamente, pertanto, hanno esteso la perquisizione nell’abitazione viagrandese della madre dell’uomo, così scoprendo il motivo di tanta tensione: in un’intercapedine del sottotetto i militari hanno rinvenuto una busta contenente 231 cartucce di vario calibro nonché 3 caricatori per pistola della cui presenza, però, il denunciato non ha fornito alcuna spiegazione.