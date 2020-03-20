10 DENUNCIATI, 5 SONO MINORENNI IN UN ASSEMBRAMENTO A PATERNÒ.

I servizi posti in essere dalle Fiamme Gialle etnee per garantire l’effettivo adempimento alle stringenti norme a tutela della salute pubblica emanate dalle Autorità di Governo nazionale e regionale n...

I servizi posti in essere dalle Fiamme Gialle etnee per garantire l’effettivo adempimento alle stringenti norme a tutela della salute pubblica emanate dalle Autorità di Governo nazionale e regionale non si svolgono solo sulle strade, ma anche nel cielo e sul mare.

Infatti, i mezzi aerei della Sezione Aerea di Manovra dislocata all’Aeroporto di Catania-Fontanarossa, dipendenti dal Gruppo Aeronavale di Messina, svolgono un utile ausilio alle attività condotte dalle pattuglie a terra, monitorando dall’alto gli spostamenti dei cittadini e segnalando tempestivamente gli assembramenti vietati, permettendo così un pronto e mirato intervento repressivo.

In mare, le unità della Sezione Operativa Navale di Catania svolgono, invece, peculiari servizi di perlustrazione lungo l’intera costa, per monitorare gli arrivi ed i transiti all’interno dei porti, oltre che intercettare gli spostamenti non ricadenti nelle casistiche consentite di inderogabile necessità.

Nell’ampio dispositivo posto in essere per il contenimento dell’epidemia Coronavirus, tra i vari controlli eseguiti, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato 10 persone all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p. per mancata ottemperanza a quanto disposto dai DCPM dell’8,9 e 11 marzo 2020.

Dei soggetti deferiti alla magistratura, 5 erano minorenni in assembramento a Paternò di cui 1 già denunciato dall’Arma dei Carabinieri nella medesima giornata, 1 è stato fermato a Riposto con a seguito modica quantità di sostanze stupefacenti e gli altri non sono stati in grado di fornire valide giustificazioni per i loro spostamenti.