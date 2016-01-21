Intervento di riqualificazione agli spogliatoi del "Totuccio Bottino"

Infiltrazioni d'acqua nelle pareti e docce inutilizzabili: il restyling è cominciato ieri
95047.it Sono iniziati, a Paternò, i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei locali che ospitano gli spogliatoi del campo da calcio “Totuccio Bottino”. Gli interventi, che finiranno fra pochi giorni, hanno come obiettivo quello di dare all’impianto servizi più adeguati. In particolare, si provvederà ad eliminare le infiltrazione d’acqua e a sostituire la pavimentazione nelle pareti, verranno inoltre sistemate le docce. «Dopo la ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico al Palazzetto dello Sport di via Bologna, ecco che provvediamo a migliorare le condizioni di un altro impianto sportivo molto utilizzato – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Paternò, Alfredo Minutolo -. Anche se non è possibile, per carenza di fondi, portare avanti interventi più importanti, stiamo comunque facendo ciò che è in nostro potere per ridare dignità alle strutture sportive comunali. Nel caso del Totuccio Bottino – aggiunge Minutolo – siamo riusciti a reperire le somme necessarie per i lavori, insieme alla Commissione Consiliare allo Sport, che ringrazio per l’impegno dimostrato».