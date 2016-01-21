Intervento di riqualificazione agli spogliatoi del "Totuccio Bottino"

Infiltrazioni d'acqua nelle pareti e docce inutilizzabili: il restyling è cominciato ieri

Lavori Totucco Bottino 2 Gli interventi, che finiranno fra pochi giorni, hanno come obiettivo quello di dare all’impianto servizi più adeguati. In particolare, si provvederà ad eliminare le infiltrazione d’acqua e a sostituire la pavimentazione nelle pareti, verranno inoltre sistemate le docce. «Dopo la ristrutturazione dei servizi igienici per il pubblico al Palazzetto dello Sport di via Bologna, ecco che provvediamo a migliorare le condizioni di un altro impianto sportivo molto utilizzato – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Paternò, Alfredo Minutolo -. Anche se non è possibile, per carenza di fondi, portare avanti interventi più importanti, stiamo comunque facendo ciò che è in nostro potere per ridare dignità alle strutture sportive comunali. Nel caso del Totuccio Bottino – aggiunge Minutolo – siamo riusciti a reperire le somme necessarie per i lavori, insieme alla Commissione Consiliare allo Sport, che ringrazio per l’impegno dimostrato».