10ELOTTO, AD ADRANO VINTI 25MILA EURO CON UN 7 ORO

La Campania sorride dopo il concorso di giovedì 13 aprile del 10eLotto, con vincite complessive pari a 125mila euro. A Lacedonia, in provincia di Avellino, è stata centrata la vincita più alta di giornata, con un fortunato giocatore che si è aggiudicato 100mila euro grazie a un 9.

Ad Aversa, in provincia di Caserta, sono invece stati vinti 25mila euro grazie a un 8 Oro. Concorso fortunato anche per la Calabria, dove sono stati vinti un totale di 80mila euro: la seconda vincita più alta di giornata, infatti, è avvenuta a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, con un 9 da 40mila euro; a questa, si aggiungono due vincite da 20mila euro ciascuna ed entrambe con un 9, una a Reggio Calabria e l’altra a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza.

Da registrare, poi, una vincita da 30mila euro a Milano, con un 8 Oro, una da 25mila euro ad Adrano, in provincia di Catania, con un 7 Oro, e una da 20mila euro a Reggio Emilia, con un 7 Oro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,14 miliardi di euro in questo 2023.