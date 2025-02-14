95047

10ELOTTO: VINCITA RECORD A RANDAZZO. VINTO 1 MILIONE DI EURO CON UNA GIOCATA DI SOLI 4 EURO.

Una vincita straordinaria è stata centrata in Sicilia nelle estrazioni della Modalità Frequente del 10eLotto, quella che si gioca ogni 5 minuti. Si tratta di una modalità di gioco molto seguita dagli...

14 febbraio 2025 17:37
Una vincita straordinaria è stata centrata in Sicilia nelle estrazioni della Modalità Frequente del 10eLotto, quella che si gioca ogni 5 minuti. Si tratta di una modalità di gioco molto seguita dagli appassionati.

Un fortunato giocatore di Randazzo, in provincia di Catania, ha centrato, con una spesa di 4 euro, un ‘10‘ (la combinazione vincente è stata: 28-29-34-35-39-43-53-63-66-90) che gli ha consentito di vincere 1 milione di euro. Si tratta della vincita più alta realizzata fino ad ora nel 2025 al 10eLotto.

La fortuna per la Sicilia non finisce qui: a Catania è stato centrato un ‘9’ da 20.000 euro sempre nella modalità Frequente.

