10ELOTTO, VINTI 15 MILA EURO A PATERNO'

Nel concorso del 10eLotto tenutosi giovedì 21 marzo, la fortuna ha sorriso pure il comune di Paternò.Mentre l'Umbria, e in particolare Foligno, si è aggiudicata la vincita più cospicua della giornata...

Nel concorso del 10eLotto tenutosi giovedì 21 marzo, la fortuna ha sorriso pure il comune di Paternò.

Mentre l'Umbria, e in particolare Foligno, si è aggiudicata la vincita più cospicua della giornata con un 9 Oro da 50 mila euro, Paternò si è distinta per la sua vincita significativa. Un 6 Oro, con un premio di 15 mila euro, ha reso felice un fortunato giocatore.

Ma Paternò non è stata l'unica località a festeggiare. Anche in Calabria, ad Amaroni, è stata centrata una vincita apprezzabile: un 8 Oro da 30 mila euro ha portato felicità tra i suoi residenti. Mentre in provincia di Catania, oltre a Paternò, anche a Mascalucia si è festeggiato per un'altra vincita da 15 mila euro.

Il successo del 10eLotto si è propagato anche nel Veneto, con una doppietta di vincite da 10 mila euro ciascuna, registrate a Treviso e Venezia.

Complessivamente, l'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale assegnato dall'inizio del 2024 a oltre 909 milioni di euro. Un successo che continua a regalare emozioni e speranze a migliaia di giocatori in tutto il paese.