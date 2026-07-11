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11 luglio 1982, 44 anni fa l’Italia diventava campione del mondo: la notte magica di Madrid

A Madrid gli Azzurri batterono la Germania Ovest per 3-1, completando una cavalcata entrata nella storia del calcio italiano

A cura di Redazione Redazione
11 luglio 2026 22:07
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L’11 luglio 1982 l’Italia intera si fermò davanti alla televisione. Allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, gli Azzurri superarono la Germania Ovest per 3-1 e conquistarono il terzo titolo mondiale della loro storia.

Una notte diventata leggenda, segnata dai gol di Paolo Rossi, Marco Tardelli e Alessandro Altobelli. Impossibile dimenticare la corsa di Tardelli dopo la rete del 2-0, con il volto pieno di gioia e le braccia aperte: un’esultanza entrata per sempre nella memoria degli italiani.

Quella Nazionale, guidata da Enzo Bearzot, era arrivata al Mondiale tra dubbi e critiche. Nella prima fase aveva ottenuto tre pareggi contro Polonia, Perù e Camerun, qualificandosi con grande fatica grazie al maggior numero di gol segnati rispetto alla formazione africana.

Il passaggio del turno non bastò a fermare le polemiche. In molti giudicarono negativamente il rendimento degli Azzurri, senza considerare le difficoltà legate alle alte temperature e alle partite disputate nelle ore più calde della giornata.

Ma proprio quando il cammino sembrava più complicato, l’Italia cambiò volto.

Nella seconda fase arrivò prima il successo per 2-1 contro l’Argentina campione in carica di Diego Armando Maradona. Poi la sfida indimenticabile contro il Brasile, grande favorito del torneo, battuto per 3-2 grazie alla straordinaria tripletta di Paolo Rossi.

In semifinale gli Azzurri superarono la Polonia per 2-0, ancora con due reti di Rossi, conquistando così il diritto di giocare la finale contro la Germania Ovest.

A Madrid, dopo un primo tempo terminato senza gol e un rigore sbagliato da Antonio Cabrini, l’Italia esplose nella ripresa. Paolo Rossi aprì le marcature, Tardelli raddoppiò e Altobelli firmò il 3-0. La rete tedesca di Paul Breitner servì soltanto a fissare il risultato finale sul 3-1.

Davanti al presidente della Repubblica Sandro Pertini, il capitano Dino Zoff alzò al cielo la Coppa del Mondo. Milioni di italiani scesero nelle strade e nelle piazze per festeggiare un’impresa che, ancora oggi, continua a emozionare intere generazioni.

Sono passati 44 anni, ma quella notte resta indimenticabile. Per molti italiani è ancora vivo il ricordo di dove si trovavano, con chi guardarono la partita e come festeggiarono il trionfo degli Azzurri sul tetto del mondo.

E voi, cosa ricordate di quella notte dell’11 luglio 1982? Dove eravate quando l’Italia diventò campione del mondo? Raccontateci i vostri ricordi.

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