11 luglio 1982, 44 anni fa l’Italia diventava campione del mondo: la notte magica di Madrid

A Madrid gli Azzurri batterono la Germania Ovest per 3-1, completando una cavalcata entrata nella storia del calcio italiano

L’11 luglio 1982 l’Italia intera si fermò davanti alla televisione. Allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, gli Azzurri superarono la Germania Ovest per 3-1 e conquistarono il terzo titolo mondiale della loro storia.

Una notte diventata leggenda, segnata dai gol di Paolo Rossi, Marco Tardelli e Alessandro Altobelli. Impossibile dimenticare la corsa di Tardelli dopo la rete del 2-0, con il volto pieno di gioia e le braccia aperte: un’esultanza entrata per sempre nella memoria degli italiani.

Quella Nazionale, guidata da Enzo Bearzot, era arrivata al Mondiale tra dubbi e critiche. Nella prima fase aveva ottenuto tre pareggi contro Polonia, Perù e Camerun, qualificandosi con grande fatica grazie al maggior numero di gol segnati rispetto alla formazione africana.

Il passaggio del turno non bastò a fermare le polemiche. In molti giudicarono negativamente il rendimento degli Azzurri, senza considerare le difficoltà legate alle alte temperature e alle partite disputate nelle ore più calde della giornata.

Ma proprio quando il cammino sembrava più complicato, l’Italia cambiò volto.

Nella seconda fase arrivò prima il successo per 2-1 contro l’Argentina campione in carica di Diego Armando Maradona. Poi la sfida indimenticabile contro il Brasile, grande favorito del torneo, battuto per 3-2 grazie alla straordinaria tripletta di Paolo Rossi.

In semifinale gli Azzurri superarono la Polonia per 2-0, ancora con due reti di Rossi, conquistando così il diritto di giocare la finale contro la Germania Ovest.

A Madrid, dopo un primo tempo terminato senza gol e un rigore sbagliato da Antonio Cabrini, l’Italia esplose nella ripresa. Paolo Rossi aprì le marcature, Tardelli raddoppiò e Altobelli firmò il 3-0. La rete tedesca di Paul Breitner servì soltanto a fissare il risultato finale sul 3-1.

Davanti al presidente della Repubblica Sandro Pertini, il capitano Dino Zoff alzò al cielo la Coppa del Mondo. Milioni di italiani scesero nelle strade e nelle piazze per festeggiare un’impresa che, ancora oggi, continua a emozionare intere generazioni.

Sono passati 44 anni, ma quella notte resta indimenticabile. Per molti italiani è ancora vivo il ricordo di dove si trovavano, con chi guardarono la partita e come festeggiarono il trionfo degli Azzurri sul tetto del mondo.

E voi, cosa ricordate di quella notte dell’11 luglio 1982? Dove eravate quando l’Italia diventò campione del mondo? Raccontateci i vostri ricordi.