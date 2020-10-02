95047

140 I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 2499 IL DATO ITALIA

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi venerdì 2 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero del...

02 ottobre 2020 17:02
140 I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 2499 IL DATO ITALIA -
News
Ecco il quadro riepilogativo dell'emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi venerdì 2 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell'Isola sono 140 e il totale da inizio epidemia sale così a 7.414.

DATI PER PROVINCIA:

  • 62 PALERMO
  • 36 CATANIA
  • 14 TRAPANI
  • 10 CALTANISSETTA
  • 4 MESSINA
  • 6 RAGUSA
  • 6 AGRIGENTO
  • 1 SIRACUSA
  • 1 ENNA

I tamponi effettuati sono stati 5.552 nelle ultime 24 ore: attualmente positive sono 3.048 persone, con un’aumento di 112 pazienti attualmente contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri.

Due nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 314. I guariti ammontano invece a 4.052, 26 in più rispetto a quanto registrato ieri.

Degli attuali 3.048 positivi, 303 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 21 persone sono in terapia intensiva (+1).

DATI ITALIA

Sono 2.499 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 23 morti, che portano il totale a 35.941 dall'inizio dell'emergenza. I pazienti in terapia intensiva sono 294, con un incremento di 3 unità. Rispetto a ieri sono stati eseguiti altri 120.301 tamponi.

CASI +2499 su 120301 tamponi (ieri +2548 su 118236)
di cui 1062 casi da screening
• MORTI +23 (ieri +24)
• GUARITI +1126 (ieri +1140)
• TER INT +3 (ieri +11, tot 294)
• RICOVERI +45 (ieri +50, tot 3142)
• POSITIVI +1350 (ieri +1384, tot 53997)

