140 I NUOVI POSITIVI IN SICILIA, 2499 IL DATO ITALIA
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi venerdì 2 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero del...
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi venerdì 2 ottobre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 140 e il totale da inizio epidemia sale così a 7.414.
DATI PER PROVINCIA:
- 62 PALERMO
- 36 CATANIA
- 14 TRAPANI
- 10 CALTANISSETTA
- 4 MESSINA
- 6 RAGUSA
- 6 AGRIGENTO
- 1 SIRACUSA
- 1 ENNA
I tamponi effettuati sono stati 5.552 nelle ultime 24 ore: attualmente positive sono 3.048 persone, con un’aumento di 112 pazienti attualmente contagiati dal Covid-19 rispetto a ieri.
Due nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 314. I guariti ammontano invece a 4.052, 26 in più rispetto a quanto registrato ieri.
Degli attuali 3.048 positivi, 303 pazienti sono ricoverati con sintomi, altre 21 persone sono in terapia intensiva (+1).
DATI ITALIA
Sono 2.499 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 23 morti, che portano il totale a 35.941 dall'inizio dell'emergenza. I pazienti in terapia intensiva sono 294, con un incremento di 3 unità. Rispetto a ieri sono stati eseguiti altri 120.301 tamponi.
CASI +2499 su 120301 tamponi (ieri +2548 su 118236)
di cui 1062 casi da screening
• MORTI +23 (ieri +24)
• GUARITI +1126 (ieri +1140)
• TER INT +3 (ieri +11, tot 294)
• RICOVERI +45 (ieri +50, tot 3142)
• POSITIVI +1350 (ieri +1384, tot 53997)