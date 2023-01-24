TAMPONAMENTO SULLA SS121, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA

Un incidente stradale si è verificato questa mattina 24 Gennaio 2023 sulla SS 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.Nel sinistro sono state coinvolte d...

Un incidente stradale si è verificato questa mattina 24 Gennaio 2023 sulla SS 121, nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant'Anastasia in direzione Catania.

Nel sinistro sono state coinvolte due autovetture che per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate tra di loro.

Sul posto i soccorsi, secondo le prime informazioni in nostro possesso non ci sono gravi conseguenze per le persone.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Misterbianco per i dovuti rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

A causa dell’impatto che è avvenuto in corsia di sorpasso e la momentanea chiusura di una delle due corsie di marcia, al momento si registrano lunghe file e disagi alla circolazione in direzione Catania.