1576 NUOVI POSITIVI E 36 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 1.576 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 9537 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2564 deceduti dall'inizio della pandemia.I positivi sono 37...

05 gennaio 2021 17:03

Sono 1.576 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 9537 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2564 deceduti dall'inizio della pandemia.

I positivi sono 37.426 con un aumento di 848 casi. Negli ospedali  i ricoveri in regime ordinario sono 1198, 17 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 190, 4 in più rispetto a ieri. I guariti sono 692.

SICILIA
├ nuovi pos: 1391 ➜ 1576
├ decessi: 34 ➜ 36
├ tamponi: 7597 ➜ 9537
├ terapie intensive: +4
└ tasso pos: 18.31% ➜ 16.53%

DIVISI PER PROVINCIA

  • CATANIA 396
  • PALERMO 383
  • MESSINA 222
  • RAGUSA 47
  • TRAPANI 286
  • SIRACUSA 48
  • CALTANISSETTA 132
  • AGRIGENTO 39
  • ENNA 23

DATI ITALIA

Sono 15.378 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 5 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 649 morti.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 15.378 contagiati
• 649 morti
• 16.023 guariti

-10 terapie intensive | +78 ricoveri

135.106 tamponi
Tasso di positività: 11,4% (-2,5%)

182.442 vaccinati totali

