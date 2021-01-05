1576 NUOVI POSITIVI E 36 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA
Sono 1.576 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 9537 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2564 deceduti dall'inizio della pandemia.
I positivi sono 37.426 con un aumento di 848 casi. Negli ospedali i ricoveri in regime ordinario sono 1198, 17 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 190, 4 in più rispetto a ieri. I guariti sono 692.
SICILIA
├ nuovi pos: 1391 ➜ 1576
├ decessi: 34 ➜ 36
├ tamponi: 7597 ➜ 9537
├ terapie intensive: +4
└ tasso pos: 18.31% ➜ 16.53%
DIVISI PER PROVINCIA
- CATANIA 396
- PALERMO 383
- MESSINA 222
- RAGUSA 47
- TRAPANI 286
- SIRACUSA 48
- CALTANISSETTA 132
- AGRIGENTO 39
- ENNA 23
DATI ITALIA
Sono 15.378 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 5 gennaio, secondo il bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 649 morti.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 15.378 contagiati
• 649 morti
• 16.023 guariti
-10 terapie intensive | +78 ricoveri
135.106 tamponi
Tasso di positività: 11,4% (-2,5%)
182.442 vaccinati totali