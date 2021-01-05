1576 NUOVI POSITIVI E 36 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA

Sono 1.576 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 9537 tamponi processati. Le vittime sono state 36 nelle ultime 24 ore che portano a 2564 deceduti dall'inizio della pandemia.I positivi sono 37...

05 gennaio 2021

