15ENNE DI TORINO CUCINA UNA TORTA A BASE DI HASHISH E MANDA IN OSPEDALE DIECI PERSONE
A cura di Redazione
21 marzo 2023 15:54
È stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio un 15enne di Bricherasio, nel Torinese, che per una festa alcuni giorni fa a casa di amici, aveva cucinato una torta a base di hashish.
Dopo avere mangiato il dolce, dieci persone sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Pinerolo.
Nessuna di loro è in condizioni gravi e tutte risultano già state dimesse. Il giovane ha consegnato spontaneamente ai carabinieri circa 35 grammi di sostanza stupefacente avanzati dalla ricetta.