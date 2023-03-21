15ENNE DI TORINO CUCINA UNA TORTA A BASE DI HASHISH E MANDA IN OSPEDALE DIECI PERSONE

È stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio un 15enne di Bricherasio, nel Torinese, che per una festa alcuni giorni fa a casa di amici, aveva cucinato una torta a base di hash...

È stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio un 15enne di Bricherasio, nel Torinese, che per una festa alcuni giorni fa a casa di amici, aveva cucinato una torta a base di hashish.

Dopo avere mangiato il dolce, dieci persone sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Pinerolo.

Nessuna di loro è in condizioni gravi e tutte risultano già state dimesse. Il giovane ha consegnato spontaneamente ai carabinieri circa 35 grammi di sostanza stupefacente avanzati dalla ricetta.